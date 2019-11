Karl Wild

Das majestätisch am höchsten Punkt von St. Moritz gelegene Kulm Hotel ist das beste Schweizer Winterhotel mit fünf Sternen. Der weltberühmte Alpenpalast setzte sich nach einem Jahr Unterbruch wieder vor The Chedi, das Herzstück von Samih Sawiris' Milliardenprojekt in Andermatt. Nicht dass The Chedi nachgelassen hätte. Ganz im Gegenteil. Das spektakuläre Alpen-Hideaway schreibt in allen Bereichen Rekordzahlen und arbeitet mit Gewinn. Aber das Kulm hat schier unschlagbare Trümpfe.

Die neuen Zimmer sind prächtig. Die Angebote im riesigen Hotelpark mit dem grandiosen Eispavillon werden ständig (noch) attraktiver. Sieben unterschiedliche Restaurants erfüllen alle kulinarischen Wünsche. Im legendären Dracula Club, den Playboy Gunter Sachs einst aus Langeweile gegründet hatte, vibriert es wie in den legendären Siebzigern. Und Heinz und Jenny Hunkeler, die Schweizer Hoteliers des Jahres 2016, haben ein famoses Team zusammengestellt. Gegen 300 Millionen Franken investierten Philip und Spyros Niarchos in den vergangenen 20 Jahren in die fantastische Infrastruktur des Kulm. Dass die Familie auch Bergbahnen besitzt (genauer: vor dem Untergang gerettet hat), kommt den Kulm-Gästen in Form von VIP-Vorteilen ebenfalls zugute.

So wurde bewertet Karl Wild ist Verfasser des Ratings mit den besten Winterhotels. Er arbeitet als Publizist, Hotel- und Restauranttester in Langnau am Albis ZH. Er und sein Team, mehr als ein Dutzend Spezialisten aus Hotellerie und Tourismus sowie Vielreisende, haben alle Hotels besucht. Um die Chancengleichheit zu wahren, werden nur Hotels mit mindestens 12 Zimmern und eigenem Restaurant berücksichtigt. Die Kriterien Wertung der wichtigen Hotel- und Restaurantführer Qualitätskontrollen führender Hotelvereinigungen Investitionstätigkeit Gastfreundschaft Charisma und Innovationsfreude des Hoteliers Charakter und Originalität des Hauses Lage und Umgebung Wintersport- und Freizeitangebot Preis-Leistungs-Verhältnis Gästebewertungen Subjektiver Gesamteindruck

Auch bei den besten Häusern mit vier Sternen gibt es eine neue Nummer eins. Die Walliser Perle Pirmin Zurbriggen leuchtet so schön wie nie zuvor, das Hotel setzt in seiner Kategorie gar neue Massstäbe. Doch vielleicht ist schon bald wieder alles anders. Im von der Spitze verdrängten Guarda Val auf der Lenzerheide tut sich nämlich Grosses: Mit einem neuen Konzept soll das Maiensässhotel demnächst nicht bloss für verblüffende neue Ferienerlebnisse sorgen, sondern gar die Alpenhotellerie neu aufmischen. Die Umsetzung der Pläne kostet Besitzer Alfred Gantner zwar eine Stange Geld, doch daran mangelt es dem Selfmade-Milliardär (Partners Group) ja nicht. In der Kategorie mit den besten Dreisternhäusern konnte das Spitzhorn in Saanen-Gstaad Platz eins so souverän verteidigen wie schon in den Jahren zuvor.

Konkurrenz erwächst dem Berner Oberländer Hotel zunehmend aus dem Engadin. Die Chesa Randolina in Sils Baselgia wurde mit Millioneninvestitionen zu einem wahren Schmuckstück herausgeputzt und verbesserte sich um fünf Ränge auf Platz zwei. Von den zwölf Neuen, die erstmals oder wieder den Sprung ins Rating schafften, zählt das vor einem Jahr eröffnete Radisson Blu in Andermatt zu den interessantesten. Das zweite Hotel in Sawiris’ Reich im Urserntal ist die ideale Ergänzung zum luxuriösen The Chedi. Weit fortgeschritten sind in Andermatt auch die Pläne für das dritte neue Haus – ein Familienhotel der Superlative.

Eine Umfrage ergab, dass der vergangene Sommer erneut ein Sommer der Rekorde war. Für rund ein Drittel der Häuser war es der beste überhaupt. Manche verzeichneten zweistellige Zuwachsraten, darunter Luxusherbergen wie The Chedi, Le Grand Bellevue in Gstaad oder der Zermatterhof und The Omnia in Zermatt. Aber auch Häuser wie Chasa Montana in Samnaun, Backstage in Zermatt, Pirmin Zurbriggen, Spitzhorn und Chesa Randolina legten weit überdurchschnittlich zu. Ferien in der Schweiz sind wieder gefragt, in den besten Häusern sowieso. Das belegen auch die Vorbuchungen für den Winter. Sie liegen überall auf dem (hohen) Vorjahresniveau oder darüber.