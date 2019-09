«Ich nehm dir all dein Cash weg»

Eine Woche später in Loredanas Lieblingsrestaurant in der Luzerner Innenstadt, elegante Kellner, weisse Tischdecken. Mindestens einmal in der Woche isst sie hier zu Mittag, heute zusammen mit ihrem Mann, ihrem Presseberater, ihrer Managerin und mir. Mozzik hat den weissen Geländewagen in der Tiefgarage parkiert, die Kellner begrüssen Loredana wie die Stammkundin, die sie ist. Sie bestellt für alle, ohne zu fragen, Penne all’arrabbiata und Salat, das sei hier die Spezialität. Zwischen den älteren Ehepaa.ren an den anderen Tischen fällt sie auf: neongelber XXL-Sweater, schwarze Daunenweste mit Leopardenprint, orangefarbene Trainingshose, hellblaue Fingernägel, platinblonde Haare. Und immer eine Zigarette.

«Wenn wir Rapper an einem Donnerstag alle releasen, dann gibt es nach einer Woche eine Charts-Platzierung, und jeder will die 1», erklärt sie. «Ich will nicht unbedingt die 1. Was ich will: Wenn ich auf Youtube was poste, dass da mehr Likes als Dislikes sind. Lieber bin ich auf Platz 3 oder 4 und habe da.für 90 Prozent positives Feedback. Anstatt Platz 1, aber nur 70 Prozent gutes Feedback und 30 Prozent schlechtes.» Sie hat kein Problem damit zuzugeben, dass sie sich die Zeit nimmt, jeden Instagram-Kommentar zu lesen, und wenn jemand etwas schreibt, das ihr nicht passt, dann löscht sie es. «Auf meiner Seite darfst du keinen Scheiss schreiben. Sonst wirst du geblockt. Dafür hab ich gottverdammt die ganze Nacht Zeit.»

Nachdem ihr Foto in allen Zeitungen war, erlebte sie Merkwürdiges. In einer abgelegenen Bergbeiz, wo Mozzik und sie von allen angestarrt wurden, dachte sie zuerst, der Grund sei, dass sie eben einfach anders aussehen, mit den Tattoos und den bunten Hip-Hop-Kleidern zwischen den Berglern, es schien ihr unmöglich, dass man sie erkannte. Aber dann habe ein alter Mann sie gefragt: «Bist du Loredana? Ich hab über den Skandal gelesen. Keine Sorge, ich glaube nicht alles. ‹Sonnenbrille› ist ein super Song.» Wenn sie in Luzern shoppen geht, ist sie schnell von ganzen Schulklassen umringt, deshalb bestellt sie ihre Kleider inzwischen lieber im Internet. Als sie kürzlich ein Viersternehotel an der Seepromenade betrat, wo sie gern zu Mittag gegessen hatte, erhielt sie Hausverbot, was sie offenbar kränkte, sie erzählt diese Anekdote mehrmals und betont, dass es die einzige negative Erfahrung dieser Art gewesen sei. In einem anderen Hotel, das sie ebenfalls regelmässig frequentiert, brachte man ihr einen Teller Guetzli und versicherte ihr, sie sei weiterhin sehr willkommen.

Loredana liebt mondäne Mittagessen. Und eigentlich gibt es kein besseres Symbol für dieses neue Leben, das sie sich erfunden hat – ganz allein hat sie es vom gesichtslosen Wohnblock in Emmenbrücke, wo sie aufwuchs, bis zur eleganten Luzerner Seepromenade geschafft: Jetzt ist sie verheiratet, hat eine Tochter und einen 3-Millionen-Deal in der Tasche. Hat eine Wohnung mit Seeblick, drei Autos und geht mittags in Viersternehotels essen. Sie verdient mehr Geld als Mozzik und mehr als all ihre Geschwister zusammen. Und das mit 24.

Der Vater habe früher nur wenig Zeit für die Kinder gehabt, erzählt ihr Bruder später. Die Mutter musste sich um Erziehung und Haushalt kümmern, heute sei sie kaputt von dieser Anstrengung. Wenn man so aufwächst, sagt der Bruder, sei es kein Wunder, wenn einer auf die schiefe Bahn gerät. Er sprach von sich – nach zahlreichen Straftaten wurde er nach Kosovo ausgeschafft.

Auch Loredana sieht es so. «Von zehn Kindern sind zwei kriminell», sagt sie über ihn und einen zweiten Bruder – nicht über sich. «Ich finde: nur zwei. Das ist doch voll okay, acht haben nichts gemacht.»

An Auffahrt ist ihr Vater mit siebzig Jahren gestorben. Am Karfreitag hatte er einen Schlaganfall. Loredana, die zur katholischen Minderheit im überwiegend muslimischen Kosovo gehört und für die Beerdigung nach Kosovo reiste, sieht darin eine Symbolik. «Alle anderen in meiner Familie haben nach seinem Tod Beruhigungsmittel genommen», sagt sie, «aber ich wollte das richtig fühlen.» Wie bei der Geburt ihrer Tochter, alles erleben, sich drauf einlassen, auch wenns wehtut.

Sie hat noch immer nur den kosovarischen Pass. Ihre Mutter, sagt sie, habe mal die Einbürgerungsunterlagen für sie bestellt, der sei das wichtig gewesen, aber sie selbst habe sich dann nicht weiter drum gekümmert. Sie weiss, dass sie derzeit wegen der Betrugsvorwürfe kaum eine Chance hätte, Schweizerin zu werden, aber wenn das alles vorbei ist, dann kann sie sich vorstellen, sich einbürgern zu lassen. «Und dann poste ich meinen Schweizer Pass auf Instagram.»

Loredana war bis zur neunten Klasse in der Schule und machte dann das KV. «Als ich aus der Schule kam», sagt sie, «hatte ich ehrlich gesagt grosse Probleme. Weil ich nichts gelernt hatte, was ich im Leben wirklich brauche, nicht mal, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Das Einzige, was ich in der Schule gelernt habe und wofür ich wirklich dankbar bin, ist Schreiben und Lesen.» Wie kann man schnell reich werden ohne klassische Bildungskarriere? Als sie Mozzik heiratete, war der schon ein bekannter Rapper in Albanien, mit erfolgreichen Alben, einem eigenen Label und, nach eigener Aussage, zwei Millionen Euro auf dem Konto. Er ermutigte sie, es auch zu versuchen, Loredana hatte ihre Instagram-Follower bis dahin mit Lip Sync unterhalten, mit der App Tiktok, mit der man sich filmt, wie man Playback singt zu fremden Songs, und der deutsche Produzent Macloud sah ihr Talent. So entstand «Sonnenbrille».

Loredana weiss, wie ein Star klingt. Über ihren Aufstieg innerhalb eines Jahres sagt sie: «Wenn man etwas liebt, fällt es einem leicht», um dann wieder entwaffnend ehrlich zu sein: «Ich bin nicht so musikalisch wie Bausa, der super Klavier spielt. Ich weiss, was gerade in ist, und nehme den Beat, der ohrwurmig ist.» Qualität ist für sie gleichbedeutend mit Erfolg. Wer Erfolg hat, der ist auch gut.

Wenn es ums Geschäft geht, zollt sie dem deutschen Rapper Bushido Respekt. «Der hat so eine krasse Attitude. Der ist so unantastbar», sagt sie. «Wie kann man über zehn Jahre so erfolgreich in der Musik sein? Mit Gangsta-Rap. Ich würde echt gern mal mit dem an einem Tisch sitzen und ihn fragen: Alter, wie hast du das geschafft? Obwohl du so viel Scheiss in deinem Leben gebaut hast und so viele Fehler gemacht hast? Was war das Geheimnis? Was ist das Scheissrezept?» Aber sie sagt auch: «Ich bin mir mein eigenes Vorbild, dafür kämpfe ich jeden Tag.» Kämpfen – überhaupt ein Wort, das sie oft benutzt.

«Ich mag keine albanische Musik», sagt sie, um rasch zu ergänzen, «ausser natürlich die von meinem Mann.»

Mozzik ist schweigsam, viel am Telefon. Er trägt einen weissen Adidas-Trainer, ein rotes Cap, die Handrücken tätowiert. Sein Deutsch ist passabel, aber noch nicht perfekt, erst vor einem Jahr ist er für Loredana in die Schweiz gezogen.

Zwei Bettlerinnen kommen an den Tisch und strecken die Hand aus. Als Mozzik ihnen Münzen gibt und sie weiterziehen, sagt Loredana: «Alter, denen musst du nichts geben. Schau doch, wie schön sie angezogen sind.»

Eingerichtet wie ein Hotel

Nach dem Mittagessen trinken wir einen Espresso auf ihrer Terrasse.

Loredana wohnt an bester Lage, in einer Art Gated Community zwischen wohlhabenden Rentnern. Die Wohnung: eingerichtet wie ein Hotel, Flachbildschirm, Sofaecke, die Küche blitzblank wie im Katalog. Neben der Eingangstür stapeln sich Pakete, sie öffnet sie sofort: limitierte Sneakers.

In der Küche füttert die Babysitterin Loredanas Tochter Hana mit Brei. Die Frau ist noch in der Probephase. «Am Anfang gibt sich jeder Mühe», erklärt Loredana ihre Skepsis, «aber irgendwann zeigt man, wie man wirklich ist, so sind doch die Menschen.»

Auch wenn sie in ihren Musikvideos Waffen schwenkt und das Image der Gangsta-Rapperin bedient: Ihr eigenes Leben sieht ganz anders aus. «Alle denken, ich mache ständig Party, aber das stimmt nicht. Am liebsten bin ich zu Hause mit Hana und Mozzik, oder wir gehen gemütlich essen.» Sie habe noch nie Alkohol getrunken und das auch nicht vor, nachdem sie gesehen hat, was er bei anderen anrichtet, auch bei Mitgliedern ihrer Familie. Im Kosovo leben? Zu unsicher. In Berlin? Zu dreckig. Von wegen Ghetto: Familie, Komfort, Ruhe, es ist diese leichte Spiessertendenz, die auch andere Deutschrapper schätzen – ihre deutschen Labelkollegen Bausa und Shindy zogen sich in die schwäbische Provinz zurück.

«Letztendlich geht es darum, dass ich ein schönes Leben will», sagt sie. «Dafür mache ichs.»

Loredana lobt die Sauberkeit auf den Strassen, das Funktionieren der Bürokratie, die Freundlichkeit der Polizisten, die sie verhaftet haben. Sie mag diese gewisse Distanz, mit der die Menschen sich hier begegnen. Diese dosierte Herzlichkeit. «Die Schweiz ist mein Zuhause», sagt sie, «dafür würde ich sogar freiwillig Steuern zahlen.»

Familie ist für sie alles. «Ich hab keine privaten Freunde», sagt sie. «Meine Freunde sind diejenigen, mit denen ich arbeite. Meine Managerin Julia zum Beispiel oder meine Make-up-Artistin Dafiné Neziri. Oder mein Produzent Macloud. Ich kann mir meine Freunde mittlerweile aussuchen, und wir müssen uns schon gegenseitig was bringen. Der Grund, warum ich keine Freunde brauche, ist, dass ich so eine grosse Familie habe.» In ihrer Freizeit besucht sie ihre Mutter oder ihre Geschwister. Nie würde sie ein schlechtes Wort über die Familie verlieren. Ein Bruder wohnt in Kosovo, einer in Frankreich, eine Schwester in Schweden, der Rest in der Schweiz. Eine Schwester lebt in Zürich, ein Bruder in Bern, ein Bruder noch bei ihrer Mutter. «Ich will auch unbedingt noch mit vierzig ein Kind kriegen, wie meine Mama das gemacht hat», sagt Loredana, «dann weiss ich, ich bin mein Leben lang nicht alleine. Es gibt für mich nichts Schöneres im Leben als Kinder.»

Was ihr etwas bedeutet, lässt sie sich tätowieren. Die wichtigsten Tattoos: Ein L für den Vornamen ihres Vaters, das Geburtsjahr ihrer Mutter, das ihres Lieblingsbruders, der abgeschoben wurde. Das Datum, an dem sie mit Mozzik zusammenkam. Und neuerdings der Name ihrer Tochter auf dem Unterarm. Allerdings ist nicht jedes Tattoo mit tieferem Sinn aufgeladen: Auf ihren Oberschenkeln steht «Born in the 90’s» und «Ready to die», auf ihrem Dekolleté «Cash only».