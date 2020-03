In diesen Gemeinden wohnen die Klimasünder

Die Autofahrer und Autofahrerinnen tragen einen wesentlichen Teil zur schlechten Klimabilanz der Schweiz bei. So stammt laut dem Bundesamt für Umwelt rund ein Drittel der gesamten Emissionen von Kohlenstoffdioxid (CO₂) in der Schweiz aus dem Verkehr. Und davon wiederum kommen drei Viertel von den Personenwagen. CO₂ ist ein Treibhausgas, das den Klimawandel beschleunigt.

Den tiefsten Wert der sechs grössten Schweizer Städte weist Lausanne auf: nicht einmal 150 Gramm CO₂ pro Kilometer. Die Lausanner sind bekannt für ihre besonders kritische Haltung gegenüber Offroadern, die in der Regel besonders viel Benzin verbrauchen. So hatten linke Kreise vor kurzem eine Initiative lanciert, um Geländewagen und sogenannte Super Utility Vehicles (SUV) aus der Stadt zu verbannen.

Städter sehen sich gemeinhin als umweltfreundlich. Allerdings gilt dies nicht für alle städtischen Autofahrer, wie die Datenanalyse belegt. So beträgt beispielsweise der durchschnittliche CO₂-Ausstoss der Autos in der Stadt Basel rund 163 Gramm pro Kilometer. Damit liegt die Stadt sogar über dem schweizerischen Schnitt von rund 160 Gramm. Ebenfalls darüber liegt die Stadt Genf.

Lesebeispiel: Der durchschnittliche CO₂-Ausstoss aller Autos, die in der Gemeinde Riemenstalden gemeldet sind, beträgt rund 205 Gramm CO₂ pro Kilometer. Der Durchschnitt aller Autos in der Schweiz beträgt 160 Gramm CO₂ pro Kilometer.

Trotz Rekordwerten – Gemeindepräsident Martin Gisler stört sich nicht daran. «Solange die Leute immer noch um die Welt fliegen, habe ich keine Probleme damit», sagt er. In Riemenstalden sei man eben aufs Auto angewiesen. «Wir haben kaum öffentlichen Verkehr.» Einzig am Morgen und am Nachmittag fährt ein Postauto in die Gemeinde. Gisler selber besitzt einen VW als Familienauto und einen Jeep für Viehtransporte. Und er betont: «Wir fahren mit unseren Autos nur sehr wenige Kilometer im Jahr.» Er selber mache zudem nie Ferien. Das müsse auch berücksichtigt werden. Zudem seien Elektroautos gar nicht so umweltfreundlich, wie es immer heisse – dies gelte gerade für die Herstellung und Entsorgung der Batterien.

Riemenstalden hält einen unrühmlichen Rekord. In der bergigen Gemeinde im Kanton Schwyz fahren die Einwohner besonders klimaschädliche Autos. Gemäss der Datenanalyse gibt es in Riemenstalden per Ende Januar 2020 rund 40 immatrikulierte Autos – bei nicht einmal 100 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und sehr viele dieser Autos haben einen Allradantrieb. Die zahlreichen Offroader sind denn auch alles andere als klimafreundlich. Pro Auto in der Berggemeinde beträgt der durchschnittliche CO₂-Ausstoss 205 Gramm pro Kilometer. Dieser Wert entspricht laut Experten einem durchschnittlichen Benzinverbrauch von 8,9 Litern auf 100 Kilometer.

In der Kategorie der kleineren Städte und den städtisch geprägten Gemeinden bestätigen sich viele Klischees. Die Analyse zeigt deutlich: Die reichen Gemeinden insbesondere in der Deutschschweiz mit guter Lage an den Seen weisen hohe Werte auf. In der Spitzengruppe vertreten sind auch die Zürcher Goldküstengemeinden. Ganz zuoberst steht jedoch das Steuerparadies Wollerau im Kanton Schwyz. Überraschend dabei: Wollerau besitzt offiziell das Label Energiestadt vom Bundesamt für Energie – und stellt diesen Umstand auf der Website auch entsprechend prominent dar. Mit dem Label zeichnet das Bundesamt für Energie in der Schweiz Gemeinden aus, «die ein Qualitätsmanagement für die Umsetzung ihrer Energie und Umweltpolitik eingeleitet haben». Wollerau zum Beispiel verfügt laut Angaben auf der Website über eine «sorgfältig erarbeitete Energiestrategie 2020». Der Autoverkehr scheint dabei allerdings keine Rolle zu spielen, wie der Spitzenwert in dieser Kategorie zeigt.

Wie passt das zusammen? Wolleraus Gemeindeschreiber Andreas Meyerhans geht in seiner Antwort nicht näher auf das Energiestadt-Label ein. Er sagt bloss: «Wir nehmen das Resultat zur Kenntnis. Und wir stellen fest, dass die Einwohner unserer Gemeinde auch Autos kaufen, die einen etwas höheren CO₂-Ausstoss haben. Allerdings können wir als Gemeinde keinen Einfluss darauf nehmen.»

Letztlich dürften die CO₂-Werte einzelner Gemeinden auch vom Wohlstand beeinflusst sein. Dieser scheine «ein entscheidendes Kriterium» bei der Modellwahl zu sein, sagt VCS-Projektleiterin Anette Michel. Dies zeige auch die Neuwagen-Statistik. Zug weise dabei die höchsten CO₂-Emissionen auf; die Werte von Obwalden und dem Tessin seien am tiefsten. Auch Micaël Tille, Dozent für Transportwesen und Infrastruktur an der EPFL Lausanne, sagt: «Die Schweiz ist ein reiches Land. Hier kaufen die Leute in der Regel mehr mächtige und schwere Autos als in anderen Ländern. Wenn man deswegen einen Umwelt-Straf-Zuschlag zahlen muss, stört das niemanden.»