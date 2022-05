Diese Obst- und Gemüsesorten sind aktuell in der Schweiz erhältlich

Verfügbarkeit aus der Schweiz überprüft am:

Die Gemüse und Früchte in dieser Übersicht werden mehrmals jährlich auf ihre tatsächliche Erhältlichkeit in der Schweiz hin überprüft. Das bedeutet, dass in einem vergleichsweise kalten Frühling Spargeln erst im späten April (und nicht schon wie oft vorher) als «aktuell erhältlich» eingestuft sind.